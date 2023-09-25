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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة النصر وأحد يلا شوت بث مباشر اليوم في كأس الملك

مشاهدة مباراة النصر وأحد يلا شوت بث مباشر اليوم في كأس الملك، يحل نادي النصر ضيفًا ثقيلًا على نادي أحد في استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة، وذلك في دور الـ32 من كأس الملك السعودي 2023-24.

ودع العالمي النسخة الماضية من كأس خادم الحرمين الشريفين من نصف النهائي على يد نادي الوحدة، ويطمح هذا الموسم متسلحًا بنجومه بقيادة كريستيانو رونالدو للفوز باللقب.

يسير النصر بخطى ثابتة في الدوري السعودي هذا الموسم، وكانت آخر مبارياته الكلاسيكو ضد الأهلي، وفاز بأربعة أهدافٍ لثلاثة.

متى مباراة النصر ضد أحد في كأس الملك 2024؟

موعد مباراة النصر وأحد في دور الـ32 من كأس الملك السعودي مساء الإثنين 25 سبتمبر 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد أحد في كأس الملك 2024؟

تُذاع مباريات كأس الملك 2023-2024 على قنوات SSC ويمكنك المشاهدة مجانًا بتقنية "SD"، لكن عليك الاشتراك للمشاهدة بتقنية "HD"، وستكون القناة الناقلة لمباراة النصر وأحد هي الأولى SSC 1.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تشكيل النصر المتوقع ضد أحد في كأس الملك 2024

من المتوقع أن يعتمد المدرب لويس كاسترو على التشكيل التالي في مباراة النصر وأحد في كأس الملك السعودي 2023.

تشكيلة النصر ضد أحد: 4-2-3-1

نواف العقيدي

أليكس تيليس - إيميريك لابورت - على لاجامي - سلطان الغنام

مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري

ساديو ماني - أوتافيو - تاليسكا

كريستيانو رونالدو

مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر وأحد في كأس الملك 2024

ستكون مباراة النصر وأحد منقولة على الإنترنت من خلال تطبيق "شاهد" مجانًا داخل السعودية، إلا أن تقنية الصورة ستكون SD.

ويمكنك متابعة المباراة بتقنية صورة HD، أو إذا كنت خارج السعودية، فقط من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

تنطلق رحلة النصر في بطولة كأس الملك 2024 من ملعب الأمير عبد الله الفيصل، عندما يحل العالمي ضيفًا على نظيره أحد ضمن منافسات دور الـ32.

وستدخل كتيبة لويس كاسترو المواجهة المرتقبة وهي في أفضل أحوالها بعد أن فازت في عدد كبير من المباريات الماضية آخرها على الأهلي بنتيجة 4-3 بالدوري السعودي.

يتطلع كريستيانو رونالدو لترك بصمته الأولى في "أغلى الكؤوس" بعد أن كانت مشاركته الأولى مخيبة للآمال في الموسم الماضي وودع رفقة النصر المسابقة من نصف النهائي على يد الوحدة.

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وستكون هذه المباراة الأولى للنصر في كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك" هذا الموسم، والتي يخوضها الفريق دون بعض عناصره الأساسية بغرض الراحة، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويعيش النصر حالة مميزة للغاية رفقة مدربه البرتغالي لويس كاسترو بعد تحقيق 6 انتصارات متتالية في كل البطولات، آخرها أمام الأهلي في دوري روشن السعودي بنتيجة 4-3.

وودع العالمي كأس الملك في العام الماضي من نصف النهائي على يد الوحدة، الذي خسر المباراة النهائية فيما بعد من الهلال بشق الأنفس بركلات الترجيح.

وبشكلٍ عام لم يحقق النصر لقب الكأس منذ عام 1990، ويبدو أن الفرصة الآن مثالية لفك هذه العقدة في ظل كوكبة النجوم التي يمتلكها الفريق حاليا.