انت الان تتابع "الصحة العالمية": رصد زيادة في ضحايا وإصابات حمى الضنك بالسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 سبتمبر 2023, 5:26 مساءً

أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري، اليوم (الاثنين)، رصد زيادة في أعداد الضحايا والمصابين بحمى الضنك في السودان. وأوضح "المنظري"، أن المنظمة تعمل مع السلطات الصحية المختصة على احتواء هذا المرض ومنع انتشاره إلى دول الجوار، وفقاً لـ"الشرق". وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أن ما تلقته المنظمة دون المتوقع بنسبة كبيرة. ولفت إلى أنهم يواجهون صعوبة حقيقية في تنفيذ برامجهم الصحية في السودان، حيث باتت المنظمة تواجه نقصاً حقيقياً في الدعم المالي المقدم من الدول المانحة، التي أصبحت هي الأخرى تعاني من الإرهاق المادي.

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