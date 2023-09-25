شكرا لقرائتكم خبر عن محمية الإمام تركي توقع مذكرة تفاهم لتوثيق التراث غير المادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية اليوم، مذكرة تفاهم مع المعهد الملكي للفنون التقليدية للتعاون الاستراتيجي، في تنفيذ المشاريع والمبادرات ذات الاهتمام المشترك.

وتتضمن المذكرة تعاون الهيئة والمعهد في إجراء الدراسات العلمية والبحوث الميدانية، وتبادل الخبرات الأكاديمية والعملية، وحصر وتوثيق التراث غير المادي المتمثل في جوانب الثقافة الأصيلة للمجتمع المحلي.

حماية المواقع التراثية والمعالم التاريخية

ويأتي هذا في إطار جهود هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية لرعاية وحفظ التراث غير المادي، وذلك لأهميته التي تتكامل مع مهمتها في حماية المواقع التراثية والمعالم التاريخية داخل نطاق المحمية.

ويشمل جوانب التعاون المشترك إنشاء برامج شاملة تهدف إلى التوعية بأهمية الموروث الشعبي للمجتمعات المحلية، وتسهم في تعزيز الجوانب الإبداعية وإعادة إحياء الحرف التقليدية والفنون النادرة، وتفعيل دور المجتمع المحلي وتطوير برامج التنمية والتواصل وتقديم الخدمات والإرشاد إلى فرص سوق العمل.

وتعتزم هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية والمعهد الملكي للفنون التقليدية المشاركة في المعارض والمهرجانات التي يقيمها الطرفان، وتعزيز تمثيل المجتمع المحلي في الندوات والفعاليات العالمية في إطار الاحتفاء بالتراث الثقافي والفنون التقليدية مع الإسهام المتبادل في تحقيق الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة.

ويعد المعهد الملكي للفنون التقليدية جهة رائدة لإبراز الهوية الوطنية وإثراء الفنون التقليدية السعودية، إذ يعمل على تمثيل ثقافة المملكة من خلال تعزيز الإرث الحضاري الغني والفريد للفنون التقليدية والأعمال الفنية المرتبطة بها، والمحافظة على أصالتها، ودعم القدرات والمواهب الوطنية والممارسين لها، وتشجيع المهتمين بها على تعلمها وإتقانها وتطويرها.

حماية الحياة الفطرية

وتعمل هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية في إطار المستهدفات الاستراتيجية للمحميات الملكية.

وتشمل حماية الحياة الفطرية وزيادة الغطاء النباتي والتشجير، وتعزيز السياحة البيئة وتوفير فرص العمل وتفعيل دور المجتمع المحلي ورعاية التراث والمواقع التاريخية وتعزيز جهود الاستدامة البيئية.

ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية محمد الشعلان، والرئيس التنفيذي للمعهد الملكي للفنون التقليدية الدكتورة سوزان اليحيى .