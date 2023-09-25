الموعد والقنوات | تفاصيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم في الدوري المصري

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محمد الفلاح - تفاصيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم في الدوري المصري

تفاصيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم في الدوري المصري، يستضيف نادي الزمالك نظيره نادي المقاولون العرب في استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري 2023-2024.

كانت أولى مباريات الزمالك في الموسم الجديد من الدوري الممتاز ضد نادي بيراميدز، وشهد اللقاء إثارة كبيرة حيث قلب الفارس الأبيض تأخره بهدفٍ نظيف إلى الفوز بهدفين لهدف، قبل أن يتعادل الفريق الأزرق السماوي.

أما نادي المقاولون العرب، فبدايته للدوري العام هذا الموسم خيبت الآمال، حيث خسر أولى مبارياته بهدفين دون رد من نادي بلدية المحلة الصاعد حديثًا.



موعد مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز 2024 مساء الثلاثاء 25 سبتمبر 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب في دوري نايل

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري 2024 هي أون تايم سبورت، الناقل الحصري لجميع المسابقات الكبرى في المحروسة، كذلك مباريات المنتخب المصري الودية وبعض الرسميات.

وستخصص الشبكة المصرية القناة الأولى ON TIME SPORT 1 لنقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون العرب

محمد صبحي

محمد عبد الشافي - مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - حاتم سكر

عمر جابر - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو

مصطفى شلبي - ناصر منسي - إبراهيما نداي

تشكيل المقاولون العرب المتوقع أمام الزمالك

محمود أبو السعود

أحمد علاء - أمير عابد - لؤي وائل

جوزيف أوشايا - أحمد فوزي - عبد الرحمن خالد - عمرو مرعي

زياد فرج - محمد سالم - العربي بدر

لقاء صعب وقوي ليس فقط على أبناء ميت عقبة، في ظل رغبةالزمالك في تعويض خسارته نقطتين بتعادله مع بيراميدز في الجولة الماضية بهدفين، في مواجهة هزيمة المقاولون أمام بلدية المحلة، بهدفين دون رد.

وبالتالي فإن الفوز يُعتبر هدف كل من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وشوقي غريب، مدربي كل من الزمالك والمقاولون، ولذلك من المنتظر أن يدفع كلاهما بقوته الضاربة وأسلحته الهجومية على مدار شوطي اللقاء.

ويتسلح خوان أوسوريو بعدد من اللاعبين أصحاب الخبرات، مثل: عمرو السيسي ومحمد أشرف روقا في خط الوسط، ومحمد عبد الشافي المدافع الأيسر، بجانب مجموعة من اللاعبين صغار السن، مثل أحمد عبد الرحيم إيشو وسيد عبد الله نيمار وحاتم سكر ومصطفى الزناري.

ورغم الأزمات التي تمر بها القلعة البيضاء فإن أوسوريو يراهن على مهارته في فصل فريقه عن الارتباك الإداري الذي يعاني منه النادي.

وفي المقابل فإن شوقي غريب يعتمد هو الآخر على مجموعة من اللاعبين الذين يجيدون التعامل مع الفرق الكبيرة، مثل: الحارس المخضرم محمود أبو السعود ولؤي وائل، بجانب بعض مفاتيح اللعب الممثلة في الأوغندي جوزيف أوشايا وعبد الرحمن خالد جبنة ومحمد سالم وعمرو مرعي.