شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في تشكيل النصر لمواجهة أُحد في كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره أُحد، ضمن مواجهات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستعد بعد قليل، النصر لمواجهة نظيره أُحد،ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيل النصر لمواجهة أُحد في كأس الحرمين الشريفين

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: نواف بوشل - إيميريك لابورت - عبد الإله العمري - أليكس تيليس.

خط الوسط: عبد الله الخيبري - أوتافيو مونتيرو - سيكو فوفانا - عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: تاليسكا - ساديو ماني.

وكان النصر حقق الفوز أمام نظيره بيرسبوليس الإيراني في المباراة الماضية، بهدفين نظيفين.