شكرا لقرائتكم خبر عن نجم النصر يثير الجدل بعد الفوز على أحد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي الفوز على نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد ضنن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مقعدًا في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه الكبير على أحد بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في دور الـ32 من البطولة.

أيمن يحيي يتحدث عن المباراة

وأعرب أيمن يحيى، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن سعادته بالمساهمة في الانتصار العريض الذي حققه الفريق على نادي احد بخماسية في دور الـ32 من كأس الملك.

وقال يحيى، خلال تصريحاته للناقل الرسمي: "الحمد لله على عودتي للملاعب، أبارك أولًا لأمي وأبي، وأهلي الذين وقفوا بجانبي، واللاعبين الذين دعموني، وأبارك لجمهور النصر على الفوز".

ووجه يحيى رسالة للجماهير قائلًا "النصر فوق بإذن الله".



وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، برفقة أندية (التعاون، الاتفاق، الحزم، الشباب، النجمة، الهلال، ضمك)، على أن تقام قرعة ثمن النهائي، في الحادية عشرة و45 دقيقة مساء الأربعاء المقبل.