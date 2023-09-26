شكرا لقرائتكم خبر عن تيليس: ليس هناك أعذار أو حجج يقدمها لاعبي النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي الفوز على نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد ضنن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مقعدًا في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه الكبير على أحد بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في دور الـ32 من البطولة.

تيليس يتحدث عن الفوز على أحد

أكد الظهير البرازيلي أليكس تيليس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أن الهدف الأساسي كان تحقيق الفوز على أحد.

وتابع: "كان هدفنا أن نحقق الانتصار في هذه المباراة، كانت هناك ظروف حول المباراة، تتعلق بالرطوبة العالية والأجواء الحارة، ولكنها ليست أعذارًا، ونحن دومًا ما نسعى للقتال بشكل جيد، إلى أن حققنا الانتصار بخماسية".

وأضاف "نوجه رسالة للجميع بأننا جاهزون ونسعى لتقديم الأفضل دائمًا، مستعدون للتضحية ولا نعطي أعذارًا لأي ظروف".

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، برفقة أندية (التعاون، الاتفاق، الحزم، الشباب، النجمة، الهلال، ضمك)، على أن تقام قرعة ثمن النهائي، في الحادية عشرة و45 دقيقة مساء الأربعاء المقبل.