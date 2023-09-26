برنامج الرياض الخضراء يشجر شعيب أم قصر أحد روافد وادي حنيفة

أطلق برنامج "الرياض الخضراء" مبادرة تشجير شعيب أم قصر أحد روافد وادي حنيفة، تحت شعار (نحلم ونحقق بتشجير 7.5 مليون شجرة)، وذلك بمشاركة المتطوعين والمتطوعات، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 93.

وشهدت المبادرة حضوراً وتفاعلاً كبيراً من المتطوعين، ومشاركتهم يداً بيد مع "الرياض الخضراء" في زراعة الأشجار، إضافةً إلى مشاركتهم في الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمبادرة.

وتهدف المبادرة إلى رفع الوعي بأهمية التشجير، وتعزيز الولاء والهوية الوطنية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود برنامج "الرياض الخضراء" في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويحرص برنامج "الرياض الخضراء" على تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إقامة المبادرات والفعاليات المصاحبة لمشاريع التشجير، ورفع الوعي بأهمية التشجير للمدينة، حيث تساهم تلك المبادرات المجتمعية في رفع الوعي بأهمية التشجير، وتزيد من خبراتهم من خلال تعليمهم كيفية زراعة الأشجار والعناية بها.

يشار إلى أن "الرياض الخضراء" هو أحد مشاريع الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمبادرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ويستهدف زراعة أكثر من 7.5 ملايين شجرة في مدينة الرياض، وزيادة الغطاء النباتي إلى 9% من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1.7 م2 إلى 28 م2 بما يعادل 16 ضعفاً عمّا هو عليه الآن، والارتقاء بالبيئة الحضرية لمدينة الرياض من خلال تشجير الأحياء السكنية، كما أنه يساهم في تحقيق أحد مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وهو زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة.