الحقيل يشارك منسوبي هيئة العقار الاحتفال باليوم الوطني 93

شارك وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، اليوم، منسوبي الهيئة احتفالهم باليوم الوطني الـ 93، موضحا أنّ هذه المناسبة الغالية تأتي لتعزيز التلاحم والترابط بين القيادة والشعب، وترسّخ ذكرى تأسيس هذه الدولة على يدي المغفور له بإذن الله تعالى المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الذي أرسى دعائم تلك الدولة الفتية وسط أمواج من التحديات حيث تمكّن بصبر وحنكة وعزم من قيادتها إلى بر الأمان، كما تتجلى صور البناء والعطاء عندما قادها من بعده أبنائه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله رحمهم الله، وصولاً إلى العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عرّاب رؤية المملكة 2030. وثمّن الحقيل جهود الهيئة العامة للعقار في تطبيق التشريعات العقارية وما تحقّق من نجاحات تتعلّق بحوكمة القطاع العقاري، وتمكينه واستدامته، وتعزيز فعالية السوق، وخدمة الشركاء؛ ليكون القطاع حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار.



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