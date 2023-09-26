الجهات الحكومية تحتفي بيوم دوت الخليج

4 مطارات تسمح بدخول الأدوية الخاضعة للرقابة تعتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء وضع اشتراطات لنقل وتخزين المنتجات الخاضعة لإشراف قطاع الدواء عن طريق المنافذ الجمركية التي... دوت الخليج 11 ربيع الأول 1445 هـ 11 ربيع الأول 1445 هـ التنبيه والإنذار للمخالفات البلدية غير الجسيمة بدأت أمانات المناطق رصد المخالفات البلدية بفئة الطرق والشوارع ومخالفات البناء العامة، وفقًا لجدول الجزاءات المحدَّث والمعتمد من... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 11 ربيع الأول 1445 هـ 11 ربيع الأول 1445 هـ سوق 7.. تحول بالبوصلة بعد حرائق مجمع متعب يعد سوق 7 الجديد بجدة وجهة للعائلات التي تبحث عن تجربة تسوق شاملة، وتمت تسميته بسوق سبعة لاحتضانه 7 مناطق تعكس التراث السعودي، ويضم... جدة: يمن لقمان جدة: يمن لقمان 10 ربيع الأول 1445 هـ 10 ربيع الأول 1445 هـ محافظ ضرماء يشارك باحتفالات اليوم الوطني شارك محافظ محافظة ضرماء هزاع بن ناصر بن قرملة منسوبي ومنسوبات مكتب التعليم بمحافظة المزاحمية وضرماء التابع لإدارة تعليم منطقة... سعود الخزيم سعود الخزيم 10 ربيع الأول 1445 هـ 10 ربيع الأول 1445 هـ انتهاء مهلة مركبات نقل السيارات أعلنت الهيئة العامة للنقل انتهاء المهلة الممنوحة للمركبات العاملة في نشاط نقل السيارات، وسحب المركبات التي ليس لديها بطاقة تشغيل... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 10 ربيع الأول 1445 هـ 10 ربيع الأول 1445 هـ 8 مواقع للأحوال المدنية تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 8 مواقع حول المملكة، ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 10 ربيع الأول 1445 هـ 10 ربيع الأول 1445 هـ فروع ومراكز تنمية وموارد الرياض تحتفي باليوم الوطني نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، والدور والمراكز الايوائية واللجان والجمعيات والمكاتب والمؤسسات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 10 ربيع الأول 1445 هـ 10 ربيع الأول 1445 هـ

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