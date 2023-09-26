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الجهات الحكومية تحتفي بيوم دوت الخليج

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4 مطارات تسمح بدخول الأدوية الخاضعة للرقابة

تعتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء وضع اشتراطات لنقل وتخزين المنتجات الخاضعة لإشراف قطاع الدواء عن طريق المنافذ الجمركية التي...

a1ffab01af.jpg11 ربيع الأول 1445 هـ

التنبيه والإنذار للمخالفات البلدية غير الجسيمة

بدأت أمانات المناطق رصد المخالفات البلدية بفئة الطرق والشوارع ومخالفات البناء العامة، وفقًا لجدول الجزاءات المحدَّث والمعتمد من...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png11 ربيع الأول 1445 هـ

سوق 7.. تحول بالبوصلة بعد حرائق مجمع متعب

يعد سوق 7 الجديد بجدة وجهة للعائلات التي تبحث عن تجربة تسوق شاملة، وتمت تسميته بسوق سبعة لاحتضانه 7 مناطق تعكس التراث السعودي، ويضم...

icon-byline.pngجدة: يمن لقمان
icon-clock.png10 ربيع الأول 1445 هـ

محافظ ضرماء يشارك باحتفالات اليوم الوطني

شارك محافظ محافظة ضرماء هزاع بن ناصر بن قرملة منسوبي ومنسوبات مكتب التعليم بمحافظة المزاحمية وضرماء التابع لإدارة تعليم منطقة...

icon-byline.pngسعود الخزيم
icon-clock.png10 ربيع الأول 1445 هـ

انتهاء مهلة مركبات نقل السيارات

أعلنت الهيئة العامة للنقل انتهاء المهلة الممنوحة للمركبات العاملة في نشاط نقل السيارات، وسحب المركبات التي ليس لديها بطاقة تشغيل...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png10 ربيع الأول 1445 هـ

8 مواقع للأحوال المدنية

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 8 مواقع حول المملكة، ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png10 ربيع الأول 1445 هـ

فروع ومراكز تنمية وموارد الرياض تحتفي باليوم الوطني

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، والدور والمراكز الايوائية واللجان والجمعيات والمكاتب والمؤسسات...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png10 ربيع الأول 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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