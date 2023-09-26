انت الان تتابع عند الساعة الواحدة ظهرًا .. غدًا طرح الدفعة الأولى من تذاكر مونديال الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 سبتمبر 2023, 8:48 مساءً

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غدًا الثلاثاء طرح 30 % من تذاكر مباريات بطولة كأس العالم 2023 في نسختها الـ20 والأخيرة بنظامها الحالي بمشاركة 7 فرق من مختلف القارات والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر المقبل حسبما ذكر نادي الاتحاد. ونشر نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) تدوينة قال فيها: "غدًا عند الساعة الواحدة ظهرًا سيتم طرح 30 % من تذاكر جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي تُقام لأول مرة في المملكة بمشاركة ممثل الكرة السعودية وعميدها". ومن المقرر أن يتم تنظيم البطولة خلال الفترة من 12-22 ديسمبر المقبل ، حيث ستشهد 7 مواجهات قوية على أرض مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

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