"الأرصاد" تنبه المدينة المنورة بأمطار خفيفة ورياح نشطة وتدنٍ في الرؤية الأفقية

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محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد, من هطول أمطار خفيفة – بمشيئة الله تعالى – على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل: المدينة المنورة، ووادي الفرع، والمهد، وبدر، والعيص، تبدأ عند الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى العاشرة مساءً.

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