شكرا لقرائتكم خبر عن سفارات المملكة حول العالم تواصل الاحتفال باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل سفارات المملكة حول العالم الاحتفال باليوم الوطني 93 للمملكة.

وأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا سلمان بن عبدالرحمن آل الشيخ، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني 93 للمملكة، حضره نائب وزير الخارجية الجورجي ألكساندر خفيتسياشفيلي، ونائب رئيس الوزراء السابق إيفان ماتشافارياني، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في جورجيا، وعدد من المواطنين ورجال الأعمال وشخصيات أكاديمية وإعلامية ونخب من المجتمع الجورجي.

تاريخ جديد للوطن

وأوضح السفير آل الشيخ في كلمة له خلال الحفل أنه في مثل هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر عام 1932م، كتب تاريخ جديد للوطن الغالي على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ليصبح مناسبة غالية تحكي مسيرة المملكة منذ عهد المؤسس -رحمه الله- وتبعه أبناؤه الملوك البررة من بعده، إلى اليوم الحاضر بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- الذي أصبحت فيه المملكة أحد أقوى الاقتصادات في العالم.

وهنأ نائب وزير الخارجية الجورجي ألكساندر خفيتساشفيلي في كلمة له المملكة قيادة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني، معربًا عن شكره وسعادته بالمشاركة في احتفال السفارة.

وأشاد بالتطور الذي تشهده المملكة في ظل رؤية السعودية 2030، مؤكدًا دعم بلاده لها وتقديرها للتعاون المشترك البناء بين البلدين في المجالات كافة، ومعربًا عن تمنياته بوافر التوفيق للمملكة وشعبها.

مسيرة التطوير والارتقاء

كما أقامت سفارة المملكة في العاصمة القرغيزية بشكيك حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني 93 للمملكة، حضره عدد من كبار المسؤولين والوزراء بجمهورية قرغيزستان، منهم وزير الدفاع باقتبيك بيكبولوتوف، ونائب وزير الخارجية ألماز إمانغازييف، ومحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبد العزيز بن حسن البوق والوفد المرافق له.

بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في الجمهورية القرغيزية، وإعلاميين وعدد من المواطنين والخليجيين وأعضاء السفارة.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي في كلمة له خلال الحفل، أن المملكة تحتفل هذه الأيام بهذه المناسبة الوطنية الغالية بكل فخر واعتزاز تحت شعار "نحلم ونحقق"، تأكيدًا على الطموح والعزم على تحقيق الإنجازات في البناء والتنمية.

وأشار إلى ما حققته المملكة من تطور ونماء في المجالات كافة من عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ومن بعده أبناؤه الملوك، وصولًا إلى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الذي تواصل فيه البلاد مسيرة التطوير والارتقاء.

وأشاد بعلاقات الصداقة والتعاون الثنائية التي تجمع المملكة والجمهورية القرغيزية في المجلات كافة، وما وصلت إليه من تقدم في الوقت الحاضر.

وتخلل الحفل إقامة معرض للصور، سلط الضوء على العمق التاريخي والإسلامي والحضاري والثقافي للمملكة، وتضمن أيضًا ركنًا للمأكولات الشعبية السعودية لتعريف الحضور بما يتميز به المطبخ السعودي من تنوع في المائدة.

إنجازات رؤية المملكة 2030

واستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، المهنئين بمناسبة اليوم الوطني 93 للمملكة، خلال الحفل الذي أقامته السفارة بهذه المناسبة في الدوحة.

حضر الاحتفال الشيخ خالد بن حمد آل ثاني، والشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بدولة قطر، ورؤساء البعثات الدبلوماسية.

وألقى السفير كلمة أبرز فيها ما حققته المملكة من نجاحات اقتصادية وإنجازات رؤية المملكة 2030، منوهًا بعمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.

وتضمن برنامج الحفل فيلمًا موجزًا عن مشاريع المملكة، ومعرضًا فنيًا وركنًا للقهوة والحلويات والتمور السعودية.

نهضة سعودية شاملة

احتفت سفارة المملكة في سلطنة عمان أمس باليوم الوطني 93 للمملكة، بحضور القائم بأعمال السفارة في سلطنة عمان يوسف بن محمد العودة.

وحضر الحفل سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي محافظ مسقط، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمفكرين والإعلاميين، والمواطنين السعوديين الموجودين في السلطنة.

وفي بداية الحفل ألقى القائم بالأعمال يوسف العودة كلمة تحدث فيها عن النهضة الشاملة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في شتى المجالات.

وأشاد بعمق العلاقات الأخوية الوثيقة والأواصر التاريخية الممتدة بين المملكة وسلطنة عمان، وما تشهده من تطور ملحوظ على مختلف الأصعدة برعاية واهتمام قيادتي البلدين.

وتضمن الحفل عرضًا مرئيًا يجسد العلاقات التاريخية بين البلدين، إضافة إلى قصائد شعرية وعروضًا فلكورية.