شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابته - تعرف على المباريات التي سيغيب عنها بنزيما مع الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي لملاقاة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، مساء اليوم (الثلاثاء)، على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأعلن نادي اتحاد جدة السعودي عن إصابة النجم الفرنسي كريم بنزيما، حامل الكرة الذهبية، وتأكد غيابه رسميًا عن مباراة الفريق أمام الخلود في كأس الملك.

ووقا لذلك، فإن كريم بنزيما سيغيب رسميًا عن ثلاث مباريات لاتحاد جدة؛ الأولى أمام الخلود في كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم (الثلاثاء)، والثانية أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي، الجمعة، والثالثة أمام سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، 2 أكتوبر.

وكشف نادي اتحاد جدة عن تعرض كريم بنزيما للإصابة في عضلة الفخذ اليمنى، ليحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوع قبل العودة إلى الملاعب.

ويتزعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 18 نقطة من 7 مباريات، بينما يأتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة في المركز السادس، برصيد 15 نقطة.