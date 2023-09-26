شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة حول أزمة نيمار ومدرب الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب نادي الهلال السعودي، مفاجأة بشأن الاخبار المتداوبةوعن دخوله في شِجار مع البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد مباراة نافباخور الأوزبكي في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا.

خيسوس يرد على انباء خلافه مع نيمار

وقال المدرب البرتغالي في تصريحات نشرتها جريدة “الشرق الأوسط”: تجمعني علاقة قوية مع البرازيلي نيمار قبل قدومه إلى الهلال، نيمار عاد للمشاركة بعد إصابة طويلة وخاض مباراتين مع البرازيل ثم مباراتين رفقة الهلال".

وتابع:" لذلك تحدثت مع نيمار وهو يشعر بالإرهاق وفضلت منحه تمارين خاصة حتى يكون جاهزا بشكل أفضل”.

وكان نيمار قد غاب عن فوز الهلال على الجبلين بهدف نظيف، اليوم ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعلق خورخي خيسوس على الانتصار الصعب على الجبلين بهدف اليوم:” صعب للغاية حينما تواجه فرق تلعب 4 في خط الوسط وخلفهم 5 مدافعين والطرق التي تكسر بها هذه التكتلات عن طريق الأطراف”.