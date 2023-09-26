شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ميلان الإيطالي يتخذ قرار ناري عن انضمامه للدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فاجئ البرتغالي رافائيل لياو، نجم هجوم فريق اي سي ميلان الإيطالي، الجميع بقراره بشأن مستقبله وانتقاله إلي الدوري السعودي.

ويرفض لياو فكرة الانتقال للعب في الدوري السعودي في هذه الفترة من مسيرته الكروية، مفيدًا بأنه يرغب في تحقيق أشياء عظيمة مع النادي الايطالي.

وكان لياو قد تلقى عدة عروض للرحيل عن الروسونيري في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، والانتقال للعب في الدوري السعودي.

وجذب الدوري السعودي العديد من النجوم من القارة العجوز في الفترة الماضية، لكن اللاعب أدار ظهره لهذا الخيار.

لياو يرفض الدوري السعودي

وقال لياو في تصريحات لمجلة GQ” ردا على سؤاله حول الانتقال للدوري السعودي قائلا:" بالنسبة لي دوري أبطال أوروبا أكثر قيمة من الحصول على راتب سنوي بمقدار عشرة ملايين يورو”.

وأكمل لياو” لم أحقق بعد النتائج العظيمة التي أريدها قبل قبول فكرة الذهاب إلى الدوري السعودي، وأضع كامل تركيزي على تحقيق أشياء عظيمة مع الميلان".

واستطرد لياو:" لذلك وقعت على عقد جديد مع اي سي ميلان قبل أشهر قليلة”.

وكان لياو، الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، قد جدد عقده مع الميلان في يونيو الماضي، ليبقى في النادي بموجب العقد الجديد حتى يونيو 2028.