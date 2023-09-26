شكرا لقرائتكم خبر عن "الطيران المدني" تمنح رخصة (مقدم خدمات) للمركز الوطني للأرصاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - منحت الهيئة العامة للطيران المدني أمس الاثنين، رخصة (مقدم خدمات أرصاد الملاحة الجوية) إلى المركز الوطني للأرصاد، التي يتيح بموجبها تقديم خدمات الأرصاد في مجال الملاحة الجوية، بعد استيفاء المركز متطلبات اللائحة التنفيذية (GACAR Part 179) فيما يتعلق بمعايير السلامة وجودة الخدمات.

وسلم الرخصة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج، إلى الرئيس التنفيذي للمركز د. أيمن بن سالم غلام.

ويُعد الترخيص الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والذي بدوره يعزز سعي الهيئة إلى ضمان التزام مقدمي الخدمات بتنفيذ أعلى معايير السلامة، وفقًا للوائحها التنفيذية والقواعد القياسية، الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والمنظمة الدولية للأرصاد الجوية (WMO).

أعلى مستويات السلامة والجودة

ويأتي منح الهيئة للرخصة سعيًا إلى الاستمرار بضمان أعلى مستويات السلامة والجودة في قطاع الطيران، وترسيخ الدور التنظيمي والرقابي للهيئة، وتحقيق الريادة الإقليمية، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطيران.

وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني على الخطة الوطنية للملاحة الجوية، التي ستحدد خارطة الطريق لتحقيق التقدم المتكامل والشامل لقطاع الطيران السعودي عن طريق استشراف التحديات المقبلة، مثل الطائرات بدون طيار، والنقل الجوي المتقدم (الحضري).

إضافة إلى الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي، والملاحة القائمة على الأداء، والعمل على معالجتها من خلال حزم تحسينات للبنى التحتية والأطر التنظيمية للكفاءات البشرية، التي تضمن النمو المستدام لأنشطة الطيران المدني في المملكة.