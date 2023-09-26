شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفوز على أحد - تعرف على موعد مباراة النصر المقبلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي الفوز على نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد ضنن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مقعدًا في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه الكبير على أحد بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في دور الـ32 من البطولة.

موعد مباراة النصر المقبلة

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا على نظيره الطائي، في الثامنة مساء الجمعة المقبلة، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويحتل النصر المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 15 نقطة من 7 مباريات، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، بينما يأتي الطائي في المركز الثاني عشر، برصيد 7 نقاط.