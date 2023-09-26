شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي يستبعد هذا الثنائي من مباراة العين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة لمواجهة الفريق الأول الكروي بنادي العين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية في الباحة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقرر الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، استبعاد اثنين من نجوم الفريق من مباراة العين في كأس الملك.

وذكر الإعلامي الرياضي وليد سعيد، أن مدرب أهلي جدة، قرر استبعاد الجزائري رياض محرز والفرنسي آلان سانت ماكسيمان، بينما استدعى الثنائي الشاب أيمن فلاتة وعبد الكريم الدراسي لمباراة العين.

وتشهد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عودة أهلي جدة، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة (13 لقبًا)، بعد غياب عن الموسم الماضي، بسبب هبوط الفريق إلى منافسات دوري يلو للدرجة الأولى، واقتصار النسخة الماضية على مشاركة أندية دوري المحترفين.