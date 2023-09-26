السعودية | “الطيران المدني” تمنح رخصة (مقدم خدمات أرصاد الملاحة الجوية) للمركز الوطني للأرصاد

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منحت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، رخصة (مقدم خدمات أرصاد الملاحة الجوية) للمركز الوطني للأرصاد الذي يتيح بموجبها تقديم خدمات الأرصاد في مجال الملاحة الجوية، وذلك بعد استيفاء المركز لمتطلبات اللائحة التنفيذية (GACAR Part 179) فيما يتعلق بمعايير السلامة وجودة الخدمات.

وسلم الرخصة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، للرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن بن سالم غلام.

ويُعد الترخيص الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والذي بدوره يعزز سعي الهيئة لضمان التزام مقدمي الخدمات بتنفيذ أعلى معايير السلامة، وفقاً للوائحها التنفيذية والقواعد القياسية، الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والمنظمة الدولية للأرصاد الجوية (WMO).

ويأتي منح الهيئة للرخصة سعياً في الاستمرار بضمان أعلى مستويات السلامة والجودة في قطاع الطيران، وترسيخ الدور التنظيمي والرقابي للهيئة، وتحقيق الريادة الإقليمية، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطيران.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل على الخطة الوطنية للملاحة الجوية والتي ستحدد خارطة الطريق لتحقيق التقدم المتكامل والشامل لقطاع الطيران السعودي عن طريق استشراف التحديات المقبلة، مثل الطائرات بدون طيار والنقل الجوي المتقدم (الحضري) والطاقة الاستيعابية للمجال الجوي والملاحة القائمة على الأداء والعمل على معالجتها من خلال حزم تحسينات للبنى التحتية والأطر التنظيمية للكفاءات البشرية، التي تضمن النمو المستدام لأنشطة الطيران المدني في المملكة.