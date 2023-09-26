القبض على 3 أشخاص لرفعهم لافتة ذات مضامين تثير النعرات القبلية في تربة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 سبتمبر 2023, 5:40 صباحاً

ضبطت شرطة محافظة تربة في منطقة مكة المكرّمة، 3 مواطنين؛ قاموا برفع لافتات ذات مضامين تُثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية. وأكّد الأمن العام أنه تمّت إحالة المواطنين المخالفين في هذه الواقعة إلى النيابة العامة. وأوضح أنه يجري القبض على مَن وثّق ونشر محتوى مرئياً بذلك، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

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