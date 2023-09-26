محافظ ضرماء يشارك باحتفالات اليوم الوطني

شارك محافظ محافظة ضرماء هزاع بن ناصر بن قرملة منسوبي ومنسوبات مكتب التعليم بمحافظة المزاحمية وضرماء التابع لإدارة تعليم منطقة الرياض ومنسوبي المدارس والطلاب مشاعرهم باليوم الوطني 93.

ودون محافظ ضرماء مشاعره اليوم الوطني 93 في رابط إلكتروني أصدره مكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء ممثلا في وحدة التوجيه الطلابي بنين.

وقال: مسيرة بناء وازدهار مسيرة حب وولاء اليوم الوطني لبلادي أعزها الله وأدام على وطننا قيادتنا الأمن والأمان والعزة والتمكين.

من جانبه، قال مدير مكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء الدكتور عبدالرحمن المرداسي: كل عام والوطن في خير ورقي ورفعة وتقدم وتمكين..93 عاما من الإنجاز والإعجاز... نحلم ونحقق.. وطموحنا هو حنا عنان السماء.

من جانبه، قال الدكتور غازي الحميدي من مكتب الشؤون التعليمية: نحلم ونحقق 93 دمت ذخرا ياوطني سالما مزدهرا فأنت الماضي والحاضر والمستقبل لتبقى رايتك شامخة وخفاقة في الأعالي.

أما المساعد للشؤون المدرسية بالمكتب محمد مسفر البحري فقال اسأله بمنه وكرمه أن يكون عام عز وتمكين للإسلام والمسلمين وأن يحفظ لنا أمننا واستقرارانا وولاة أمرنا يوم وطني مجيد. وأضافت الدكتورة غادة النعيمي: حفظك الله ياوطني ودمت واحة للأمن والأمان.