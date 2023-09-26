4 مطارات تسمح بدخول الأدوية الخاضعة للرقابة

تعتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء وضع اشتراطات لنقل وتخزين المنتجات الخاضعة لإشراف قطاع الدواء عن طريق المنافذ الجمركية التي يسمح فيها بدخول الأمصال واللقاحات والأدوية التي تحتاج لدرجات حفظ أقل من 8 درجات مئوية فقط عن طريق 14منفذا، بالإضافة إلى أن هناك أدوية لا يسمح بدخولها إلا عن طريق 4 مطارات، تشمل الملك خالد في الرياض، والملك عبدالعزيز بجدة، والملك فهد في الدمام، ومحمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

جاء ذلك في مشروع الهيئة الذي طرحته للعموم عبر منصة «استطلاع»، موضحة فيه شروط النقل والتخزين، ومواصفات مؤشرات قياس درجات الحرارة المطلوب توفيرها في الشحنات، والمنافذ التي يسمح من خلالها بدخول الأدوية، والمستحضرات الصيدلانية.

من شروط نقل وتخزين الأدوية

- أن يتم توريد الشحنات عن طريق المنافذ المعتمدة من قِبل الهيئة.

- توريد الأدوية والمستحضرات من بلد المنشأ مباشرة أو حسب ما هو مسجل لدى الهيئة.

- يجب أن يتم التوريد والنقل للمملكة بحاويات مبردة.

- وضع مؤشرات لقياس درجة الحرارة وفق ما هو موضح بجميع الشحنات المستوردة

منافذ تسمح بدخول الأدوية

1- مطار الملك خالد الدولي في الرياض

2- مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة

3- مطار الملك فهد الدولي في الدمام

4- مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة

5- ميناء الملك عبد العزيز الدولي في الدمام

6- ميناء الملك عبدالله برابغ

7- ميناء جدة الإسلامي

8- ميناء الرياض الجاف

9- منفذ البطحاء

10- منفذ جسر الملك فهد

11- منفذ الخفجي

12- منفذ الحديثة

13- منفذ الطوال

14- منفذ سلوى