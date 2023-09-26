4 مطارات تسمح بدخول الأدوية الخاضعة للرقابة

جاء ذلك في مشروع الهيئة الذي طرحته للعموم عبر منصة «استطلاع»، موضحة فيه شروط النقل والتخزين، ومواصفات مؤشرات قياس درجات الحرارة المطلوب توفيرها في الشحنات، والمنافذ التي يسمح من خلالها بدخول الأدوية، والمستحضرات الصيدلانية.
من شروط نقل وتخزين الأدوية
- أن يتم توريد الشحنات عن طريق المنافذ المعتمدة من قِبل الهيئة.
- توريد الأدوية والمستحضرات من بلد المنشأ مباشرة أو حسب ما هو مسجل لدى الهيئة.
- يجب أن يتم التوريد والنقل للمملكة بحاويات مبردة.
- وضع مؤشرات لقياس درجة الحرارة وفق ما هو موضح بجميع الشحنات المستوردة
منافذ تسمح بدخول الأدوية
1- مطار الملك خالد الدولي في الرياض
2- مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة
3- مطار الملك فهد الدولي في الدمام
4- مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
5- ميناء الملك عبد العزيز الدولي في الدمام
6- ميناء الملك عبدالله برابغ
7- ميناء جدة الإسلامي
8- ميناء الرياض الجاف
9- منفذ البطحاء
10- منفذ جسر الملك فهد
11- منفذ الخفجي
12- منفذ الحديثة
13- منفذ الطوال
14- منفذ سلوى
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