سوق 7.. تحول بالبوصلة بعد حرائق مجمع متعب

يعد سوق 7 الجديد بجدة وجهة للعائلات التي تبحث عن تجربة تسوق شاملة، وتمت تسميته بسوق سبعة لاحتضانه 7 مناطق تعكس التراث السعودي، ويضم السوق أكثر من 70 متجرا حتى الآن، تستقطب الزوار لشراء المنتجات المختلفة والسلع التقليدية أو العصرية أو حتى التذكارات والأغراض يدوية الصنع، والسوق الكائن بحي الجامعة، كان معروفا بمجمع سوق الأمير متعب الشعبي، لكن اندلاع 3 حرائق بفترات سابقة دفع إلى تطوير الموقع ليصبح سوقا جديدا.

حرائق تعرض لها سوق متعب الشعبي

2011

تسبب حريق كبير في إصابة ثلاثة رجال إطفاء واحتراق ثمانية محال تجارية، الأمر الذي استنفر 15 فرقة إطفاء وإنقاذ وسيارات إسعاف.

2013

تسبب انفجار كيبل كهربائي في اندلاع حريق بالسوق، أدى إلى تصاعد الأدخنة وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من السوق، ولم تسجل أي إصابات بشرية.

2016

اندلع حريق كبير أسفر عن حرق عدة محلات تجارية، وحاصرت فرق الدفاع المدني ألسنة اللهب للسيطرة على الحريق وتجنب انتقاله لمواقع أخرى.

المناطق الـ 7 بالسوق الجديد

01 المنطقة الغذائية

تضم جميع المنتجات الاستهلاكية

02 منطقة العائلة والترفيه

تجمع بين الأسواق الشعبية والترفيه المناسب لجميع أفراد العائلة

03 منطقة الأزياء

تشمل العديد من محلات الأزياء والإكسسوارات ومحلات الذهب

04 منطقة متعددة الاستخدامات

تشمل المرافق الرياضية والقاعات المتعددة الاستخدامات ومستشفى

05 منطقة الإلكترونيات

تضم جميع المنتجات الإلكترونية والجوالات

06 منطقة مواد البناء

توفر متطلبات الصيانة وإنشاء المباني والتعمير

07 منطقة السيارات

تضم جميع معارض ومستلزمات السيارات