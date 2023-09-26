سوق 7.. تحول بالبوصلة بعد حرائق مجمع متعب

حرائق تعرض لها سوق متعب الشعبي
2011
تسبب حريق كبير في إصابة ثلاثة رجال إطفاء واحتراق ثمانية محال تجارية، الأمر الذي استنفر 15 فرقة إطفاء وإنقاذ وسيارات إسعاف.
2013
تسبب انفجار كيبل كهربائي في اندلاع حريق بالسوق، أدى إلى تصاعد الأدخنة وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من السوق، ولم تسجل أي إصابات بشرية.
2016
اندلع حريق كبير أسفر عن حرق عدة محلات تجارية، وحاصرت فرق الدفاع المدني ألسنة اللهب للسيطرة على الحريق وتجنب انتقاله لمواقع أخرى.
المناطق الـ 7 بالسوق الجديد
01 المنطقة الغذائية
تضم جميع المنتجات الاستهلاكية
02 منطقة العائلة والترفيه
تجمع بين الأسواق الشعبية والترفيه المناسب لجميع أفراد العائلة
03 منطقة الأزياء
تشمل العديد من محلات الأزياء والإكسسوارات ومحلات الذهب
04 منطقة متعددة الاستخدامات
تشمل المرافق الرياضية والقاعات المتعددة الاستخدامات ومستشفى
05 منطقة الإلكترونيات
تضم جميع المنتجات الإلكترونية والجوالات
06 منطقة مواد البناء
توفر متطلبات الصيانة وإنشاء المباني والتعمير
07 منطقة السيارات
تضم جميع معارض ومستلزمات السيارات
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