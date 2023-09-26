انت الان تتابع "تزايد للتطوير العقاري" تطلق أحدث مشاريعها السكنية الفاخرة "حياة فيلا" القيروان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أطلقت شركة "تزايد للتطوير العقاري" أحدث مشاريعها السكنية التي تحمل اسم علامتها التجارية الفاخرة "حياة فيلا" في حي القيروان بمدينة الدمام، والذي تسعى من خلاله لخلق بيئةٍ سكنيةٍ عصريةٍ بأسلوب حياةٍ متفرِّدٍ وتصاميمَ فريدة، وموقعٍ جذَّاب؛ حيث يتميَّز المشروع بأعلى معايير الفخامة والحداثة، والتي انعكست بِشكلٍ مُتقنٍ على جوانب الوحدات السكنية التصميمية والهندسية، علاوةً على تقديمه ضماناتٍ شاملة، وخدمات ما بعد البيع المميَّزة لعملاء المشروع.

ويتميَّز المشروع بموقعه الإستراتيجي الذي يتوسَّط أكثر مدن المنطقة الشرقية حيوية: الخبر، والدمام، والظهران؛ الأمر الذي يُمكِّن العملاء من الاستفادة من شبكات الطرق الرئيسية، وسهولة الوصول والانتفاع بعددٍ من الوجهات الخدمية والتجارية والثقافية والطبية والترفيهيَّة، مِنها الظهران مول، والواجهة البحرية، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل (جامعة الدمام)، ومركز إثراء الثقافي، وغيرها.

وفي هذا السياق، صرَّح الرئيس التنفيذي لشركة تزايد للتطوير العقاري أنس الضويان، بأن مشروع "حياة فيلا القيروان" يعكس فلسفة شركة "تزايد للتطوير العقاري" في ابتكار وتطوير وجهاتٍ حضريةٍ سكنيةٍ وتجاريةٍ وترفيهيةٍ مستدامة، تنطلق من دراسات السوق واحتياجات العملاء، وتحقيق طموحاتهم ضمن رؤية المملكة 2030؛ لتحسين جودة الحياة.

وواصل "الضويان": "إن مشروع "حياة فيلا القيروان" يأتي ضمن سلسلة مشاريعنا العقارية "حياة"، والتي نلتزم فيها بِتطبيق ممارسات التطوير العقاري المُستدام بِما يرتقي لِتطلعات الأُسر السعودية، ويوائم نمط الحياة المحليّ العصري والمستقبليّ، وسنواصل الإسهام في تطوير مشاريع عقارية استثنائية، وابتكار منتجاتٍ ووجهاتٍ حضريةٍ تراعي الاستدامة، وتختار التكامل مع البنية العمرانية والمجتمعية، بقيمتها الراسخة، وبيئتها العامرة، وبنيانها المتين".