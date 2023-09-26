انت الان تتابع هذا ما يُظهره تفكيك هاتف "آيفون 15 برو ماكس".. ما مدى قابليته للإصلاح؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 سبتمبر 2023, 7:22 صباحاً

نشر موقع "آي فيكسيت"، عملية تفكيكه لهاتف "آيفون 15 برو ماكس" ليظهر قابلية الهاتف الجديد للإصلاح من عدمها. ويظهر من خلال عملية التفكيك الأخيرة، أن محلات الإصلاح المحلية لا يزال عليها التعامل مع متطلبات "إقران الأجزاء" المقيّمة ببرامج شركة "أبل" الأمريكية من أجل إصلاح أو استبدال أي قطع غيار في هاتف "آيفون 15 بور ماكس". وهذا يعني أن أي محل إصلاح محلي سيكون بحاجة لطلب قطع الغيار والمكونات الرسمية مباشرة من "أبل" حتى يقبل نظام تشغيل "آي أو إس" استبدال الأجزاء الفردية. ويظهر كذلك من خلال عملية التفكيك، عودة "آيفون 15 برو ماكس" إلى الغطاء الخلفي الزجاجي القابل للإزالة "ثنائي الإدخال"، وهو ما يجعله أكثر سهولة في الفتح والإصلاح والاستبدال، خاصة وأن هذا الزجاج كان باهظ التكلفة عند استبداله حيث تصل تكلفته لنحو 550 دولارًا أمريكيًّا. وأظهرت أيضًا عملية تفكيك "آيفون 15 برو ماكس"، أن إطار الهاتف المصنع من التيتانيوم ليس بنفس جودة الفولاذ المقاوم للصدأ أو الألمونيوم الموجود في الإصدارات السابقة، خاصة وأن المادة قابلة للخدش بسهولة، علاوة على تغير لونها مع الأيدي المتعرقة.

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