انت الان تتابع "أمانة الشرقية" تعلن انتهاء أعمال صيانة طريق الجبيل - الظهران إلى تقاطع طريق الملك فهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 سبتمبر 2023, 7:24 صباحاً

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، انتهاء أعمال صيانة طريق الجبيل - الظهران من مجمع كباري الظهران إلى تقاطع طريق الملك فهد، حيث تضمنت الأعمال استبدال فواصل التمدُّد وإعادة السفلتة وصيانة الحواجز الخرسانية ووسائل السلامة. وأوضحت "الأمانة" أن الأعمال تضمنت صيانة الطريق بطول 9 كم، وتحسين وسائل السلامة المرورية على عدة مراحل. ونشرت "الأمانة" فيديو على حسابها في منصة "إكس" يوضح الفارق قبل وبعد أعمال الصيانة للطريق.

كانت هذه تفاصيل خبر "أمانة الشرقية" تعلن انتهاء أعمال صيانة طريق الجبيل - الظهران إلى تقاطع طريق الملك فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.