انت الان تتابع "ميتا" تخطط لجذب المستخدمين الشباب بـ"دردشات الذكاء الاصطناعي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 سبتمبر 2023, 7:26 صباحاً

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "ميتا" تنوي جذب عدد من المستخدمين الشباب بإطلاق مجموعة من التطبيقات المتخصصة في روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: إن "ميتا" قد تطلق أول روبوتات للدردشة خلال هذا الأسبوع، وقد يكون في مؤتمرها يوم الأربعاء. وتقول المصادر: يبدو أن هذه الروبوتات لن تكون مرتبطة بمنصة معينة تحت مظلة "ميتا"، وسيتم تطبيقها على منصات "إنستجرام" و"فيسوبك" و"واتساب". وتقول الصحيفة إن موظفي ميتا كانوا يختبرون الروبوتات التوليدية لفترة من الوقت، وسيتم إطلاق الروبوتات لزيادة التفاعل في الدردشة، ولكن قد يقدم بعضها أدوات إنتاجية مثل البرمجة وما شابه. وتشير وثائق داخلية في "ميتا" إلى أن الشركة قد تطلق كذلك "روبوت دردشة" يعتمد على طريقة الدردشة الفكاهية الهزلية، وآخر عن روبوت ينقب للمستخدمين عن معلومات شخصية في سعيه لفهم البشر.

كانت هذه تفاصيل خبر "ميتا" تخطط لجذب المستخدمين الشباب بـ"دردشات الذكاء الاصطناعي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.