"فهد الطبية" تنصح بقراءة البطاقة الغذائية قبل شراء أي منتج

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 سبتمبر 2023, 7:27 صباحاً

نصحت مدينة الملك فهد الطبية، بضرورة قراءة البطاقة الغذائية قبل شراء أي منتج غدائي. وأوضحت المدينة أن معرفة البطاقة الغذائية تجنّبك الغذاء المسبّب لحساسية الطعام. وتابعت في إنفوجرافيك نشرته اليوم، أن أبرز الأغذية المسبّبة لحساسية الطعام، تتمثل في "الفول السوداني، والحليب ومنتجاته، وحبوب القمح، والبيض".

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