السعودية | مساهمو "الجزيرة تكافل" يقرون زيادة رأس المال 20% عبر أسهم منحة

شكرا لقرائتكم مساهمو "الجزيرة تكافل" يقرون زيادة رأس المال 20% عبر أسهم منحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وافق مساهمو شركة الجزيرة تكافل تعاوني خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بقيمة 110 ملايين ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن نسبة زيادة رأس المال تبلغ 20%، ليرتفع من 550 مليون ريال إلى 660 مليون ريال، عبر رسملة 110 ملايين ريال من حساب علاوة الإصدار ومنح سهم مجاني لكل 5 أسهم مملوكة.

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وذكرت الشركة أن عدد أسهمها سيرتفع بعد الزيادة إلى 66 مليون سهم مقابل 55 مليون سهم حاليا.

وأضافت أن سبب زيادة رأس المال يتمثل في رفع كفاءتها المالية وقدرتها التنافسية في القطاع.

ستكون الأحقية للمساهمين المالكين الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.