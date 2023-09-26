شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الإسلامي تدين الهجوم على القوات بحرينية المتمركزة بالحدود الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهجوم الحوثي بطائرات مسيرة الذي استهدف موقع لقوة عسكرية بحرينية متمركزة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية مع اليمن، وأسفر عن استشهاد ضابط وفرد وإصابة آخرين من القوات البحرينية.

وعبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه عن خالص التعازي لذوي الشهيدين ولحكومة وشعب البحرين متمنيا الشفاء للمصابين.

وأكد أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية لا تنسجم مع الجهود الإيجابية المبذولة سعيا لإنهاء الأزمة في اليمن.

استنكار سعودي

وكانت وزارة الخارجية قد أعربت عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة، والذي أسفر عنه استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين.

وعبرت المملكة العربية السعودية عن خالص تعازيها لقيادة وشعب مملكة البحرين الشقيقة، وإلى الشهداء الأبطال، وأن يتغمدهم القدير بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت المملكة وقوفها وتضامنها التام مع مملكة البحرين الشقيقة، كما تجدد موقفها الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.