شكرا لقرائتكم خبر عن "الصداقة البرلمانية" بمجلس الشورى تبحث القضايا المشتركة مع الوفد البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البريطانية في مجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن حمد السلامة اجتماعًا، أمس الاثنين، مع وفدٍ من البرلمانيين البريطانيين من المجموعة البريطانية في الاتحاد البرلماني العالمي برئاسة النائب مارك مينزيس، وذلك بمقر المجلس بالرياض بحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.

بحث التعاون بين البلدين

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان البريطاني، وتأكيد أهمية تفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين بما يعزز المصالح المشتركة، كما تناول الاجتماع بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أنَّ لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.