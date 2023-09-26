السعودية | 44 مئوية.. الأحساء والحفر تسجّلان أعلى درجة حرارة والسودة الأدنى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الأحساء وحفر الباطن 44 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 15 مئوية.

وأوضح المركز، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: الأحساء وحفر الباطن 44 مئوية، وكل من المدينة المنوّرة والدمام والصمان والتنهات والخرج والدهناء 43 درجة.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 15 مئوية، تليها أبها 16 درجة، والباحة 17 درجة، ثم القريات 18 مئوية، وطريف 19 درجة.