انت الان تتابع سفارة المملكة في الدنمارك تحتفل باليوم الوطني 93 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 سبتمبر 2023, 8:57 صباحاً

احتفلت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك، يوم أمس، باليوم الوطني 93؛ وذلك بحضور ممثل رسمي من وزارة خارجية الدنمارك، والمواطنين السعوديين هناك ورعايا الدول الصديقة المهنئين بهذه المناسبة. واستقبل السفير سهل بن مصطفى عرقسوس المهنئين في مقر الاحتفال، كما رفع خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ولكل أفراد الشعب السعودي النبيل. وقدّم "عرقسوس" الشكر لكل مَن شارك في احتفال السفارة بيوم الوطن سواء من الجانب الرسمي الممثل في وزارة الخارجية الدنماركية، أو من القطاعات الأخرى المتمثلة في الحضور الكثيف الذي يدل على ما تحظى بها المملكة من مكانة عالية على كل الأصعدة.

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