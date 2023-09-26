شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فئات مستهدفة.. "الموارد البشرية" تطلق الدورة الثالثة لجائزة العمل التطوعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، الجائزة الوطنية للعمل التطوعي 2023 في نسختها الثالثة، وذلك تشجيعاً للعمل التطوعي، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030 ، والمتمثلة في الوصول إلى مليون متطوع.

وأوضح "الراجحي" أن إطلاق الدورة الثالثة للجائزة يأتي امتداداً للنجاحات التي حققتها في الدورتين السابقتين، وتعزيزاً لمفاهيم وممارسات العمل التطوعي المستدام، إضافة إلى استمرارية جهود الوزارة في رفع مستوى المبادرات والأعمال التطوعية، لتصبح نوعية وذات أثر مجتمعي ملموس.

وتهدف الجائزة الوطنية للعمل التطوعي إلى تحفيز ممارسات العمل التطوعي بطريقة مستدامة لدى الأفراد والجهات، وإبراز وتكريم الممارسات التطوعية المتميزة والقائمين عليها، والإسهام في التنمية المستدامة لقطاع العمل التطوعي بالمملكة، إضافة إلى تعزيز جودة ونوعية الجهود والمبادرات التطوعية.

الفئات المستهدفة

وتستهدف الجائزة ست فئات، هي:

القطاعات الحكومية

القطاعات غير الربحية

القطاعات الخاصة،

القطاعات التعليمية (الجامعات والكليات وإدارات التعليم)

الفِرق التطوعية

الأفراد

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ الجهات والأفراد الراغبين بالمشاركة في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي إلى زيارة المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وذلك لمعرفة ضوابط المشاركة، إضافة إلى معايير التحكيم ومراحل الجائزة من خلال الرابط: ‏?https://award.nvg.gov.sa/.