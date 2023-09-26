شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة على العرضيات وأتربة على تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد عن بعض الظواهر الجوية المتغيرة، اليوم الثلاثاء، على بعض مناطق المملكة، وطالب المواطنين بأخذ الحيطة والحذر.

فأصدر المركز تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة على محافظة العرضيات، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيولٍ، مع شبه انعدامٍ في الرؤية.

وأشار المركز إلى أن الحالة المطرية تبدأ - بمشيئة الله تعالى - الساعة الواحدة من مساء اليوم وتستمر حتى العاشرة مساءً.

أتربة ورياح على تبوك

كما حذر المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها، تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية لتصل إلى مدى من 3 إلى 5 كلم على مدينة تبوك.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 7 مساءً.