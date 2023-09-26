السعودية | أمين عام التحالف الإسلامي يلتقي وزير الدفاع الوطني الموريتاني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، معالي وزير الدفاع الوطني بجمهورية موريتانيا الإسلامية حننه ولد سيدي.

وأشار معالي وزير الدفاع الوطني الموريتاني خلال استقباله أمين عام التحالف الإسلامي، إلى أن المحاور التي يعمل عليها التحالف والمعنية بمجالات محاربة الإرهاب الفكرية منها والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، هي ركيزة إستراتيجية في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف، مؤكداً أن الجمهورية الموريتانية تقف جنباً إلى جنب مع التحالف الإسلامي في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف.

من جانبه أكد اللواء المغيدي أن الجمهورية الموريتانية الإسلامية تُعد من القواعد الصلبة في محاربة آفة الإرهاب في دول الساحل، ودورها الفعّال في الاعتدال والوسطية بمنطقة المغرب العربي، مضيفاً أن جمهورية موريتانيا بما تمثله من تضامن ومشاركة كبيرة وفاعلة في المنظمة؛ متطلعاً لفتح آفاق أكبر في كل ما من شأنه القضاء على هذه الآفة.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن برامج التواصل مع الدول الأعضاء في التحالف، وذلك لبحث آخر المستجدات المعنية بمحاربة الإرهاب، حيث تُعد جمهورية موريتانيا أحد دول التحالف الـ 42 دولة.