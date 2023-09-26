شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 30 متدرب يشارك في برنامج "الغطاء النباتي" بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بالتعاون مع مركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان، نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف برنامج تدريبي بمقر مكتب الوزارة في المحافظة تحت عنوان "حماية وصيانة تنوع الغطاء النباتي والأحيائي"، شارك فيه أكثر من 30 متدربًا.

وأوضح المدرب الدكتور نايف الشراري أن مدة البرنامج استمرت لمدة ثلاثة أيام، وتضمنت تعريفًا بالمفاهيم والمبادئ المتعلقة بالمصادر الطبيعية للغطاء النباتي والتنوع الأحيائي، واستعراض التنوع النباتي والحياة البرية والبحرية في المملكة.

الموضوعات المطروحة

سلطت الدورة الضوء على أهداف حماية التنوع الأحيائي وطرق التعامل معها، وتم استعراض مؤشرات التنوع للغطاء النباتي والأحيائي الطبيعي في المملكة، وكذلك التركيز على التهديدات الرئيسية التي تواجه التنوع الأحيائي وضرورة تعزيز الوعي البيئي. كما تم استعراض الجهود المبذولة في حماية التنوع للغطاء النباتي والأحيائي، بالإضافة إلى الاتفاقيات المتعلقة بهذا الشأن.

ووفقًا لمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، فورش العمل المتخصصة تعد أحد الأدوات الفعالة في تطوير المهارات وتعزيز المعرفة وتبادل الخبرات والأفكار بين المشاركين. كما أشار الخليف إلى أهمية تحقيق أقصى استفادة من تلك الورش من خلال تحسين أداء المتدربين وتعزيز كفاءاتهم العلمية والعملية.

يذكر أن عدد المتدربين الذين شاركوا في هذا البرنامج تجاوز الثلاثين متدربًا، وأشادوا بالمحتوى العلمي والفاعليات التدريبية التي قدمت لهم، والتي نالت إعجابهم واستحسانهم.