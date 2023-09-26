شكرا لقرائتكم خبر عن "المركز الوطني" يحدد مهلة 30 يوم لتسجيل أوقاف الجمعيات والمؤسسات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المؤسسات والجمعيات الأهلية، إلى الإسراع في تسجيل الأوقاف التي تخضع رقابتها لدى الهيئة العامة للأوقاف. استنادًا إلى المادة الثامنة من لائحة تنظيم أعمال النظارة، التي تلزم الناظر بتسجيل الوقف وجميع الأصول الموقوفة المرتبطة به لدى الهيئة، وذلك خلال فترة لا تزيد عن 30 يوم عمل من تاريخ توثيقه لدى الجهة المختصة أو تاريخ نفاذ اللائحة، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

شروط التسجيل

وحسب المركز، يتطلب تسجيل الوقف تحديث بيانات ومعلومات الوقف لدى الهيئة خلال فترة لا تتجاوز 15 يوم عمل، في حال انتهاء صلاحية شهادة تسجيل الوقف الصادرة من الهيئة، أو في حالة حدوث أي تغيير جوهري يؤثر على الوقف سواءً كان ذلك تغييرًا في الأصل الموقوف أو الموقوف عليهم أو في النظارة.

وتهدف لائحة تنظيم أعمال النظارة إلى تحقيق 4 مهام رئيسية، وهي: ضبط أعمال النظارة وتنظيمها بما يحقق هدف الواقف، ورفع كفاءة النظار، وتعزيز مبادئ الشفافية والرقابة على أعمال النظارة، وحماية الأوقاف.

نمو القطاع غير الربحي

يُذكر أن ارتفاع قيمة الأصول مع أهداف التنمية المستدامة للقطاع غير الربحي التي تتبناها رؤية 2030، تسهم في نمو القطاع بنسبة تتراوح بين 1 إلى 5 % من إجمالي الناتج المحلي، وكذلك زيادة نسبة مشروعات هذا القطاع مما يؤثر على إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 7 % إلى 33 % بحلول عام 2030. جاء ذلك خلال دراسة أجرتها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وحددت الهيئة العامة للأوقاف غرامة مالية لا تتجاوز الـ500 ألف ريال، حال ثبوت مخالفة لأي حكم من أحكام لائحة تنظيم أعمال النظارة بعد اعتمادها ضد ناظر الوقف المخالف، أو إيقاف عمل الناظر في النظارة بمدة لا تتجاوز 90 يومًا من ارتكاب المخالفة، أو إنذاره، أو بجمع إحدى العقوبات المذكورة، وذلك بما يراعي جسامة المخالفة وآثارها وظروف ارتكابها.