انت الان تتابع مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10918 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 سبتمبر 2023, 1:27 مساءً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 40.30 نقطة ليقفل عند مستوى 10918.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 203 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 126 شركات على تراجع. وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، وساسكو، وأميانتيت، ومجموعة الحكير، والدريس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وثمار، والعقارية، وسمو، والمطاحن الألى الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.86% و6.25% . وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، والأهلي، ودار الأركان، ولومي هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات لومي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والراجحي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 169.84 نقطة ليقفل عند مستوى 22406.83 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 86 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.

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