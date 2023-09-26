شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ النعيرية يزور المرضى المنومين ويهنئهم باليوم الوطني 93 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار محافظ النعيرية، عبدالله السيف، مستشفى النعيرية العام للاطمئنان على صحة المرضى. مهنئهم بمناسبة اليوم الوطني الـ93، مقدمًا الهدايا والورود للمرضى في هذه المناسبة الغالية.

كانت الزيارة برفقة مدير شرطة النعيرية، العقيد تركي المطيري، ومدير إدارة مرور محافظة النعيرية، العقيد نايف الشمري، ورئيس بلدية النعيرية، المهندس محمد اليامي.

واستقبل محافظ النعيرية والوفد المرافق مدير المستشفى والمراكز الصحية بقطاع النعيرية المكلف، هاني إنصيران، وعدد من منسوبي القطاع الصحي.

وقال السيف: "هذا اليوم يجسد تاريخ المملكة وتوحدها تحت قيادة الملك عبدالعزيز"، مشيرًا إلى التقدم والتطور الذي حققته المملكة في مجالات الحياة المختلفة، بما في ذلك التقدم في الرعاية الطبية والخدمات الصحية في محافظة النعيرية وغيرها من مناطق المملكة، مشيداً بتوجيهات رؤية المملكة 2030 في تحقيق خدمات صحية مميزة والارتقاء بالكفاءة.

من جانبه قال إنصيران: "في هذا اليوم من كل عام تعيش بلادنا الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا وهي ذكرى لم شتاتها وتوحيد أرجائها على يد مؤسسها الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه، تحت اسم المملكة العربية السعودية، ومنذ ذلك الوقت وإلى هذا العهد الزاهر وهي تعيش أعلى مستويات التقدم والرقي في مختلف مجالات الحياة، ومن ذلك ما تحقق من تطور مشهود في الرعاية الطبية والخدمات الصحية في هذه المحافظة وغيرها من محافظات ومدن المملكة توفير الرعاية الصحية الشاملة التي تلبي احتياجات المستفيدين منها.

وثمن التوجيهات الكريمة التي حملتها "رؤية المملكة 2030" في تقديم خدمات صحية مميزة، من خلال نماذج عمل متطورة تضمن الاستدامة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

تزينت مباني مستشفى النعيرية العام باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني، مع تزيين المداخل والأروقة بالإعلام الخضراء والبلونات واللوحات التي تعبّر عن الولاء والوفاء للوطن.