شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأمن العام يشهد حفل تخرج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام والمجندات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، شهد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم الثلاثاء، حفل تخرج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام للضباط الخريجين، والدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة الخامسة، من خريجي ديوان وزارة الداخلية وقوات أمن المنشآت، للعام التدريبي 1444 ـ 1445هـ.

وتلقى الخريجون علومهم وتدريباتهم خلال مدة التدريب على شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تمكنهم من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأكمل، والإسهام في حفظ الأمن.