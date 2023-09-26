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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والعين يلا شوت بث مباشر اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والعين يلا شوت بث مباشر اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين، وبانتظار ملايين جماهير نادي الأهلي، الفخر والعز، مباراتهم المثيرة ضد فريق العين في دور الـ32 من مسابقة الكأس الملكية. يُعد الأهلي من أبرز الأندية في المملكة العربية السعودية وأكثرها تتويجًا بلقب الكأس بمرورهم بالمرة 13، حيث يأتي بعده الهلال بعشرة ألقاب، ومن ثم اتحاد جدة "العميد" بتسعة ألقاب.

ستنطلق رحلة الأهلي في البحث عن لقبه المفضل هذا الموسم، وذلك في مباراة مهمة تجمعهم بفريق العين. تقام المباراة على أرض ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. يُعتبر هذا اللقاء الثاني الذي يجمع الأهلي بالعين في هذه المسابقة، حيث انتهت المباراة الأولى بفوز العين بهدفين نظيفين.

لذلك، تكتسب نتيجة مباراة الليلة أهمية كبيرة بالنسبة للأهلي، حيث يسعى الفريق للفوز والتأهل إلى دور الـ16. يمكن مشاهدة المباراة مباشرة على قنوات ssc ومنصة شاهد في أي بي.

إليكم موعد المباراة والتشكيل المتوقع، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الفريقين في المسابقات المحلية.

مباراة الأهلي والعين في الكأس

بالبحث في التاريخ، نجد أن الأهلي والعين التقيا في 5 مباريات سابقة قبل هذه المواجهة. جميع هذه المباريات كانت ضمن بطولة الدوري، سواء كانت في دوري روشن أو دوري يلو خلال العام الماضي. كما جرت مباراة واحدة بينهما في بطولة الكأس في تاريخ 17 ديسمبر 2020، وانتهت بفوز العين بنتيجة 2-0.

فيما يتعلق بالإحصائيات العامة لمواجهاتهما، حقق الأهلي الفوز في مباراتين منها، بينما انتصر العين في مباراة واحدة، وانتهت مباراتين أخريتين بالتعادل.

التشكيل المتوقع للأهلي في اللقاء

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي/ إيبانيز/ عبد الباسط هندي/ بسام الحريجي.

خط الوسط: محمد المجحد/ علي الأسمري، فيجا/ فراس البريكان/ ماكسيمان.

خط الهجوم: روبرتو فيرمينيو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد العين في دور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

تُنقل مباراة فريق الأهلي ضد العين اليوم، في جولة الدور الـ32 من ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، عبر قناة SSC sport، الناقل الحصري لجميع مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين في افريقيا والشرق الأوسط.

معلق مباراة الأهلي ضد العين في كأس خادم الحرمين الشريفين

أسندت مجموعة قنوات ssc الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين إلى المعلق مشاري القرني.

موعد مباراة الأهلي ضد العين في دور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشرفين

تنطلق مباراة أهلي جدة ضد العين في دوري الـ 32 لبطولة كأس مصر، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، على ملعب ستاد مدينة الملك سعود الأولمبية.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة السابعة مساء، بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.