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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الأهلي والعين يلا شوت بث مباشر اليوم في كأس الملك 2024

مشاهدة مباراة الأهلي والعين يلا شوت بث مباشر اليوم في كأس الملك 2024، يصطدم فريقا الأهلي السعودي بنظيره العين، على ستاد الملك سعود بمدينة حائل، في ختام مواجهات دور الـ32 من عمر منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويبحث الأهلي، بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسلة، عن تحقيق الفوز، ليس فقط من أجل تضميد جراحه عقب الخسارة أمام النصر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في الجولة الماضية من الدوري السعودي "روشن".

ويعاني الأهلي أزمة دفاعية حقيقية، بعد أن تلقت شباك حارسه ميندي تسعة أهداف في مباراتين، لخسارة الأهلي أمام الفتح قبل لقاء النصر بخماسية.

لا بديل عن الفوز للأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة الكأس 13 مرة، ويسعى للفوز بالبطولة للمرة الـ 14 في تاريخه.

موعد مباراة الأهلي والعين في كأس خادم الحرمين الشريفين

15.00: الثالثة مساءً بتوقيت جرينتش.

16.00: الساعة الرابعة مساءً بتوقيت تونس/ المغرب/ الجزائر.

17.00: الساعة الخامسة مساءً بتوقيت كلًا من فلسطين/ السودان/ ليبيا.

18.00: الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة/ مصر/ الكويت/ قطر/ البحرين.

19.00: الساعة السابعة مساءً بتوقيت كلًا من دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد العين في كأس الملك

تُنقل مباراة فريق الأهلي ضد العين اليوم، في جولة الدور الـ32 من ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، عبر قناة SSC sport، الناقل الحصري لجميع مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين في افريقيا والشرق الأوسط.

تشكيل الأهلي ضد العين

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي/ إيبانز/ عبد الباسط هندي/ بسام الحريجي.

خط الوسط: محمد المجحد/ علي الأسمري/ فيجا/ فراس البريكان/ ماكسيمان.

خط الهجوم: روبرتو فيرمينيو.

تاريخ مواجهات الأهلي والعين السعودي

قبل مباراة الثلاثاء تقابل الفريقين مرة واحدة فقط كانت في بطولة الكأس، وفاز بها الأهلي بهدفين دون مقابل ومباراة اليوم هي الثانية في تاريخ مباريات الفريقين، وفي الدوري تقابل الفريقين العام الماضي مباراتين في دوري يلو فاز الأهلي بهدف دون مقابل في الدور الثاني، وفاز العين في الدور الأول بنتيجة 4-3.

ومن خلال مباراة اليوم، يسعى الأهلي السعودي لتحقيق الفوز وتخطى العين، للتأهل إلى دور الستة عشر من المسابقة المحلية، وذلك بعد أن سبقه كل من النصر والهلال السعودي، وذلك لمصالحة جماهيره، بعد الخسارة الأخيرة من النصر في الدوري السعودي، 4-3، والتراجع إلى المركز السادس فى سباق المنافسة على بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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ويأمل الأهلي السعودي وخلال مباراة اليوم، بقيادة ماتياس يايسله في تحقيق الفوز علي العين، والتأهل إلى الدور التالي، للمسابقة.

وعلى الناحية الثانية، يتسلح العين بعاملي الأرض والجمهور، ويسعى لتحقيق مفاجأة بالإطاحة بالأهلي من دور الـ32، من أجل استكمال مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وهذه فرصة امامه وعلى أرضه.

ويعد الأهلي السعودي، الأكثر تتويجا بألقاب مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بواقع 13 لقبًا متفوقا على الهلال 10 ألقاب والاتحاد 9 ألقاب فقط.