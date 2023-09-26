شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مفاجئ من الاتحاد قبل مواجهة الفيحاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الـ 4:00 عصرا، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي 2023/2024، على ملعب "الملك سلمان".

واتخذ مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، قرار هاما، قبل المواجهة المرتقبة ضد نادي الفيحاء، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2023/2024.

إعلامي سعودي يكشف طلب نادي الاتحاد

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي "علاء سعيد" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا فقد أرسل نادي الاتحاد خطاب بشأن طلب تأخير موعد انطلاق لقاءه القادم أمام الفيحاء.

وطالب مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بتغيير موعد مباراة الاتحاد والفيحاء، يوم الجمعة لتكون الساعة 8:00 مساء بدلًا من اقامتها في الـ 4:00، حيث تشهد الفترة الحالية ارتفاعا في درجات الحرارة.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة، بينما يأتي الفيحاء للمباراة وهو في المركز التاسع ولديه 9 نقاط فقط.