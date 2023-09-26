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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الاتحاد والخلود يلا شوت بث مباشر اليوم في كأس الملك

مشاهدة مباراة الاتحاد والخلود يلا شوت بث مباشر اليوم في كأس الملك، يحل نادي الاتحاد السعودي ضيفًا على نادي الخلود على ملعب نادي الحزم بالرس، وذلك ضمن مباريات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2024.

يدخل النمور المباراة بروح معنوية مرتفعة، حيث عاد لصدارة ترتيب الدوري السعودي بعد فوزه على الفتح وتعادل الهلال مع ضمك.

وقبلها، فاز العميد على نادي أجمك الأوزبكي، في مستهل مشواره بالنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا.

متى مباراة الاتحاد ضد الخلود في كأس الملك 2024؟

موعد مباراة النصر والخلود في دور الـ32 من كأس الملك السعودي مساء الثلاثاء 26 سبتمبر 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الخلود في كأس الملك 2024؟

تُذاع مباريات كأس الملك 2023-2024 على قنوات SSC ويمكنك المشاهدة مجانًا بتقنية "SD"، لكن عليك الاشتراك للمشاهدة بتقنية "HD"، وستكون القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود هي الأولى SSC 1.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والخلود في كأس الملك 2024؟

هناك وسيلة واحدة لمشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد ضد الخلود في كأس الملك 2024، وهي تطبيق شاهد، ويمكنك متابعة المباراة مجانًا بتقنية SD، لكن إذا أردت متابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة، عليك الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الخلود في كأس الملك 2024

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن إصابة نجمه الفرنسي كريم بنزيما في الفخذ الأيمن، ويحتاج لفترة علاج وتأهيل تصل لنحو أسبوع، وسيغيب عن المباراة القادمة ضد الخلود في كأس الملك.

يستمر أيضًا غياب عبد الرزاق حمد الله للإصابة، كما تعرض أحمد شراحيلي للإصابة بالرباط الصليبي في مباراة العميد الأخيرة ضد الفتح.

تشكيلة الاتحاد ضد الخلود: 4-2-3-1

مارسيلو غروهي

حسن قادش - عمر هوساوي - لويز فيليبي

أحمد بامسعود - نغولو كانتي - فابينيو - مد الله العليان

رومارينيو - هارون كمارا - صالح العمري

فترة غياب كريم بنزيما عن الاتحاد السعودي

أعلن نادي الاتحاد السعودي إصابة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وذلك في بيان رسمي نشره اليوم الإثنين 25 سبتمبر/ أيلول.

وقال النادي المنتمي إلى مدينة جدة إن بنزيما (35 عامًا) تعرّض لإصابة على مستوى عضلة الفخذ اليمنى خلال التدريبات الصباحية ليوم الإثنين، وسيحتاج إلى برنامج تأهيلي وراحة لمدّة تصل إلى أسبوع.

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وفرض بنزيما نفسه نجمًا فوق العادة في الموسم الجاري (2023-2024) من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" مع الاتحاد، عندما سجّل 3 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين من 6 مباريات خاضها.

وأسهم بنزيما في اعتلاء الاتحاد صدارة الدوري السعودي بمشاركته في تسجيل 5 أهداف، إذ يحتل "النمور" المركز الأول على اللائحة بواقع 18 نقطة من 6 انتصارات وخسارة وحيدة، بعد مرور 7 أسابيع من المسابقة.

وسيغيب بنزيما عن مواجهة الخلود الثلاثاء 26 سبتمبر في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، كما سيغيب أيضًا عن مباراة الفيحاء يوم 29 من الشهر ذاته بالجولة الثامنة من الدوري السعودي.