"عباس" يتسلّم أوراق اعتماد سفير المملكة لدى دولة فلسطين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 سبتمبر 2023, 2:10 مساءً

استقبل الرئيسُ الفلسطيني محمود عباس، اليوم "الثلاثاء"، سفيرَ السعودية نايف بن بندر السديري، وتسلّم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة مفوضًا غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلًا عامًّا في مدينة القدس. وذكرت وكالةُ الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "عباس" استقبل "السديري" بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، ورحّب به، مشيدًا بزيارته المهمة إلى فلسطين. وكان السفير السعودي نايف السديري قد سلم أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في وقت سابق من اليوم في مقرّ الوزارة برام الله في الضفة الغربية.

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