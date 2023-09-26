انت الان تتابع "براءة".. فنانة سعودية من ذوي الهمم ترسم بريشتها قصة ملهمة في التحدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 سبتمبر 2023, 2:38 مساءً

نالت الفنانة التشكيلية، براءة طارق بشير، من ذوي الهمم، تألقاً ونجاحاً من خلال إعلاء روح التفاؤل، حيث تخطت الصعوبات، وخاضت مراحل التحدي من ريشة "الفن التشكيلي"، متسلحة بالقوة والطموح والإرادة. وتم تشخيص حالة براءة عقب ولادتها بمتلازمة (Saethre–Chotzen syndrome)، التي تُعرف باسم "متلازمة تسْنُم الرأس وارتفاق الأصابع النوع الثالث"، وخضعا لعدة عمليات في الدماغ والفك تكللت بالنجاح. وتصف "براءة" مراحل مرورها بعدة عقبات اختارت على إثرها صُنع وتحويل هذه المعاناة الممزوجة بروح التحدي إلى قصة تفاؤل ملهمة تنقلها للآخرين عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وكل ذلك مقرونٌ بالدعم الكبير الذي تلقته من عائلتها ممثلة بوالدتها الدكتورة سلوى بخش، مما ترك أثراً كبيراً في ذاتها، حيث تمكنت من تطوير موهبتها حتى أصبحت فنانة تشكيلية. وحصلت الفنانة الواعدة على عدة شهادات في مجالات: الرسم، والسباحة، ومهارات الرياضيات، وكذلك حصولها على شهادة الثانوية من مدرسة ( Eric Hamber) من كندا، ومن ثم تلقيها التعليم في المملكة في أولى سنوات الدراسة، وثقتها في تحقيق أهدافها.

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