جازان.. انفجار قرحة في بطن مريض.. وفريق طبي ينقذ حياته

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 سبتمبر 2023, 3:32 مساءً

تمكّن فريق الجراحة العامة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من إنقاذ حياة مريض مصاب بانفجار قرحة في المعدة. وفي التفاصيل ذكرت "الصحة" في جازان أن المريض حضر لقسم الطوارئ وهو يعاني من آلام شديدة وإعياء، وبعد إجراء الفحوصات الإشعاعية اللازمة اتضحت إصابته بقرحة في المعدة ووجود تجمع صديدي حول الغشاء البريتوني وصدمة تسممية. وأضافت "الصحة" أنه على الفور تم تحويل المريض لقسم العمليات لإجراء عملية استكشاف للبطن، حيث وجد الأطباء قرحة منفجرة بالجزء الأول مع تجمع صديدي وإفرازات من الأمعاء داخل التجويف البريتوني بحوالي 3 لترات. وبينت أن الفريق الطبي المكون من الدكتور محمد استشاري الجراحة والدكتورة آلاء حكمي استشاري الجراحة والدكتور محمد سليم طبيب التخدير والدكتور عبدالحليم سليم قام باستئصال الثلث السفلي للمعدة والجزء الأول، وتوصيل الجزء المتبقي من المعدة بالأمعاء الدقيقة من خلف القولون المستعرض، وتوصيل الأمعاء الدقيقة لتصريف الإفرازات من القنوات الكبدية والبنكرياس؛ لتخفيف الضغط علي الإثني عشر وتنظيف السوائل والصديد، حيث تكللت ولله الحمد بالنجاح، وغادر المريض المستشفى بعد تماثله للشفاء. يُذكر أن مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان أجرى 2222 عملية جراحية خلال النصف الأول من 2023م.

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