شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصداقة البرلمانية تبحث تعزيز العلاقات مع السفير المجري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المجرية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. إبراهيم بن محمد القنّاص، اجتماعًا مع سفير جمهورية المجر لدى المملكة، بالاش شلماسي، بمقر المجلس بالرياض.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما العلاقات البرلمانية بين المجلس والبرلمان المجري، إلى جانب بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

لجان الصداقة البرلمانية

لجان الصداقة البرلمانية المشتركة في المجلس تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعزز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.